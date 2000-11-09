Средний заработок наших трейдеров с роботом Crosspoint за ноябрь
Торговый робот нового поколения
Создан опытными трейдерами и высококвалифицированными программистами
С торговым роботом вы сможете:
Прогнозировать рынок в реальном времени
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Автоматически открывать и закрывать сделки
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Выполнять сделки с высокой вероятностью получения прибыли
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Показатели торгового робота Crosspoint
Доходность за 12 месяцев: 146,5%
Торговый инструмент: USD/CAD
Размер депозита для торговли: от 500$
Минимальный размер лота: 0.1
Кредитное плечо: 1:500
Лучшие условия для торговли роботами
100
4639%
TEST
$500
Минимальный депозит от $500
30мс
250
Счет
MT4/5
Как зарабатывать с торговыми роботами
3 простых шага на пути к стабильному доходу
ОТКРЫТЬ ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Открыть торговый счет и пополнить его на желаемую сумму
01
УСТАНОВИТЬ ТОРГОВОГО РОБОТА
Скачать программу для трейдинга и установить Торгового Робота
02
НАЧАТЬ ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ
Торговый Робот начинает совершать сделки, а вы — получать доход!
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Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете
позволить себе потерять.
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