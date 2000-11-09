Средний заработок наших трейдеров с роботом Crosspoint за ноябрь

$1125

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Crosspoint

Торговый робот нового поколения

Создан опытными трейдерами и высококвалифицированными программистами

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С торговым роботом вы сможете:

Прогнозировать рынок в реальном времени

01

Автоматически открывать и закрывать сделки

02

Выполнять сделки с высокой вероятностью получения прибыли

03

Показатели торгового робота Crosspoint

Доходность за 12 месяцев: 146,5%

Торговый инструмент: USD/CAD

Размер депозита для торговли: от 500$

Минимальный размер лота: 0.1

Кредитное плечо: 1:500

Получите робота бесплатно!

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После отправки данной формы вам будет отправлено письмо на почту, которую указали выше, с подробной инструкцией по установке торгового робота

Как установить советника

Лучшие условия для торговли роботами

100

100 торговых советников

4639%

Доходность до 4639%

TEST

Все советники протестированы

$500

Минимальный депозит от $500

30мс

Время исполнения ордеров — 30 мс

250

250 торговых инструментов

Счет

Счета в EUR, RUB, USD, BTC

MT4/5

Торговые платформы MT4/MT5

Как зарабатывать с торговыми роботами

3 простых шага на пути к стабильному доходу

ОТКРЫТЬ ТОРГОВЫЙ СЧЕТ

Открыть торговый счет и пополнить его на желаемую сумму

Открыть счет

01

УСТАНОВИТЬ ТОРГОВОГО РОБОТА

Скачать программу для трейдинга и установить Торгового Робота

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02

НАЧАТЬ ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ

Торговый Робот начинает совершать сделки, а вы — получать доход!

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03

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Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете
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